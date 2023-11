Spettacolo in questi giorni di fronte allo Scoglio di Peppino: una mareggiata ha portato allo scoperto ancor più che in passato i blocchi di arenaria di un’antica cava. Cava che è stata censita da tempo ma che raramente emerge in maniera così evidente.

In questi giorni, grazie appunto alla mareggiata che ha portato via una parte dell'arenile, si intravedono consistenti tagli di cava di sagoma rettangolare e dimensioni di circa un metro e mezzo di lunghezza e sessanta centimetri di larghezza. La cava potrebbe estendersi sino ad un laghetto che c'è sul retro della spiaggia.

Numerosi i curiosi che si stanno avvicinando per fare foto e magari – la temperatura dell’acqua è ancora gradevole - anche un bel bagno.

