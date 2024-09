Si parlerà di agricoltura, economia e futuro al terzo Forum dell’Agricoltura in Sardegna, promosso e organizzato da Coldiretti Sardegna, lunedì 30 settembre a Villasimius (Pullmann Alma Timi Ama Resort). Oltre ai vertici Coldiretti, guidati dal presidente Battista Cualbu e dal direttore, Luca Saba, parteciperà a questo importante appuntamento tutto il sistema Coldiretti Sardegna.

L’attenzione sarà sulla società sarda, sul settore dell’agricoltura e sulla sua evoluzione. Con particolare attenzione per le “buone pratiche” che si possono costruire, in ottica di semplificazione della burocrazia. In platea sono attesi nomi di spicco della politica, regionale e nazionale e della società isolana.

L’appuntamento, suddiviso in tre sessioni di lavoro dalla mattina alla sera, a partire dai report annuali della Fondazione di Sardegna si propone con i suoi ospiti di offrire una visione chiara e ottimistica per il futuro della Sardegna attraverso l’analisi delle sfide attuali e la condivisione di buone pratiche. I relatori che si susseguiranno nella giornata daranno una visione socio-economica che permetterà di mettere in campo spunti e riflessioni da consegnare alle nuove generazioni per tentare di trasformare le potenzialità della regione in reali opportunità di sviluppo.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata