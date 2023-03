Apre le porte nella nuova area commerciale di Settimo San Pietro il nuovo punto vendita CFadda Fai da te.

Il Brico 100% made in Sardegna viene inaugurato oggi, giovedì 23 marzo, alle 10.30: super sconti e festa inaugurale con animazione, musica e premi.

Nel nuovo punto vendita è disponibile un assortimento con oltre 60mila articoli, oltre ad una squadra di esperti del bricolage e del fai da te pronto ad aiutare e a dare consigli a chi ha progetti da realizzare nella propria casa.

Il negozio si trova sulla Strada provinciale 15, accanto alla Lidl, sull’ampia corsia che porta al centro abitato di Settimo San Pietro. Una zona in cui, tra supermercati e discount, ristoranti e palestre, si sta creando un polo commerciale via via sempre più grande e variegato.

Il punto vendita è molto grande, con corsie molto ampie, e altamente digitalizzato. I reparti sono i soliti, caratteristici dei negozi CFadda: ferramenta, elettroutensili, illuminazione, legno, vernici, arredamento, casalinghi, elettricità e tanto altro. C’è anche un’area espositiva stagionale attualmente dedicata all’arredo per esterni e al giardinaggio.

Numerosi e grandi monitor illustrano i vari servizi disponibili (noleggio attrezzi, taglio legno, tintometro, ecc) e due totem touch screen permettono di sottoscrivere e aggiornare i dati delle Card Vantaggi CFadda, oltre che di acquistare tutto ciò che non è fisicamente presente nel negozio.

Lo store di Settimo è un altro pick-up point della rete per il servizio Scegli&Ritira, che permette di acquistare sul sito CFadda.com e ritirare gratis in negozio l’ordine.

© Riproduzione riservata