Uno tira l'altro.

C'è fermento nelle vie dello shopping di Quartu Sant'Elena.

Dopo la formazione dei centri commerciali naturali in via Porcu e in viale Colombo, anche in via Marconi i commercianti sono pronti ad associarsi. Il percorso non sarà breve, ma le prime interlocuzioni sono già cominciate. Un gruppo di negozianti ha già incontrato l'assessore al Commercio Rossana Perra e la consigliera Valeria Piras , che aveva proprio spinto per la nascita de La via del mare in viale Colombo. Adesso è il tempo delle riflessioni.

Si sta valutando cosa sia meglio fare: se unirsi a quello già esistente di viale Colombo o se farne uno per conto proprio solo in via Marconi. In ogni caso l'obiettivo è ben chiaro: creare iniziative con soluzione di continuità nelle vie del commercio e partecipare ai bandi regionali per ottenere finanziamenti.

Tra l'altro in via Marconi, così come in viale Colombo, non ci sarebbe nemmeno bisogno di chiudere la strada in quanto ci sono ampi marciapiedi.



