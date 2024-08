Il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni ha firmato “con orgoglio” a favore dell’iniziativa “Pratobello”.

«Sottolineo – spiega Murgioni - la ferma opposizione alla realizzazione di mega pale eoliche nel nostro territorio. Pur riconoscendo l'importanza delle energie rinnovabili, crediamo che tali infrastrutture possano avere un impatto negativo sul paesaggio e compromettere le economie turistiche locali. La bellezza naturale di Castiadas non può essere sacrificata in nome di uno sviluppo energetico che non tiene conto delle specificità e delle esigenze del territorio».

Il sindaco ricorda che Castiadas «ha seguito un percorso volto a preservare e valorizzare lo straordinario patrimonio ambientale, stiamo infatti puntando sul binomio turismo e agricoltura».

C’è dunque l’invito a tutta la popolazione a recarsi in Comune «per firmare e contribuire alla salvaguardia della nostra isola».

