Controlli dei carabinieri nei cantieri del Cagliaritano.

A Castiadas i militari della stazione locale, coadiuvati dai colleghi di Muravera e da personale civile dell'ispettorato territoriale del lavoro di Cagliari, sono entrati in due distinti cantieri di edifici privati.

Dagli accertamenti è emerso che due dipendenti non avevano ricevuto dal datore di lavoro, prima dell'inserimento nell'impiego, regolare lettera di assunzione. Inoltre per uno dei due non è stato possibile reperire la certificazione medica di avvenuta visita di idoneità alla mansione.

I carabinieri di Armungia, coadiuvati da personale del Nucleo Carabinieri ispettorato del lavoro di Cagliari e da personale civile specializzato in materia edile dello stesso ente, hanno accertato sempre in un cantiere una mancanza sullo schema costruttivo del ponteggio e il non rispetto delle indicazioni previste nell'autorizzazione ministeriale.

