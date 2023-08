Buone notizie per i turisti che affollano la costa. Alla Marina di San Pietro di Castiadas, in una struttura comunale di fronte al mare, è stato attivato un presidio della guardia medica turistica, a beneficio della sicurezza di chi trascorre le vacanze nel territorio.

ll servizio sarà assicurato dalle ore 8 alle 20: i sanitari potranno essere contattati al seguente recapito telefonico +39 3398753727. Resterà aperto sino al 31 agosto. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Eugenio Murgioni: «L'amministrazione comunale di Castiadas non ha mai abbandonato l’idea di avere sul proprio litorale un presidio della guardia medica turistica. Siamo riusciti nell'intento grazie anche alla sensibilità e all’attenzione dimostrata del direttore generale della Asl 8, Marcello Tidore, e all’impegno del direttore del distretto sanitario Massimo Carboni».

Una sicurezza per chi trascorre le vacanze nell'intero Sarrabus. «Oltre ai turisti, ogni giorni arrivano villeggianti e bagnanti dal Gerrei, dal Cagliaritano da altre parti dell'isola: una sicurezza in più per tutti».

