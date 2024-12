A Capoterra niente petardi o fuochi d’artificio nel periodo delle feste di fine anno: il sindaco, Beniamino Garau, ha firmato l’ordinanza che vieta l’utilizzo di materiale pirotecnico nei luoghi pubblici e privati.

Anche quest’anno l’amministrazione comunale prova a dare un freno ai botti che, soprattutto nelle ore notturne, caratterizzano il periodo delle festività, ma vengono fatti esplodere anche durante il resto dell’anno. L’ordinanza, di certo, non potrà impedire che in tutto il territorio comunale non si senta neppure un petardo esplodere – visto che sarebbe impossibile estendere i controlli casa per casa - ma serve soprattutto a sensibilizzare i cittadini.

Il provvedimento è stato adottato in particoolare per impedire che il rumore provocato dai fuochi d’artificio crei a bambini, persone anziane, e ammalati, reazioni di disagio psicofisico. Il forte rumore, inoltre, potrebbe portare gli animali domestici e non a perdere l’orientamento e smarrirsi. Per i trasgressori sono previste sanzioni che vanno dai 50 ai 500 euro.

© Riproduzione riservata