Hanno preso il via gli interventi di pulizia dell’alveo del rio Santa Lucia, uno dei principali corsi d’acqua di Capoterra, che già in passato ha dimostrato tutta la sua pericolosità.

L’obiettivo dei lavori è quello di eliminare alberi e canneti presenti sul letto del fiume: presenze scomode sull’alveo che negli anni scorsi hanno contribuito a ingrossare il corso d’acqua e a creare allagamenti e danni soprattutto alle aziende agricole della zona.

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega come gli interventi, attesi da tempo, contribuiranno a rendere più sicuro il percorso del rio Santa Lucia verso lo stagno: «Finalmente, dopo una serie di interlocuzioni con la Città metropolitana», ente cui spetta la competenza dei corsi d’acqua extra comunali, «i lavori di pulizia dell’alveo del rio Santa Lucia sono iniziati. Gli interventi permetteranno di eliminare tutti quegli ostacoli che, soprattutto in caso di piena, impediscono un regolare deflusso delle acque. A nostro avviso si tratta di interventi molto importanti per la sicurezza dei cittadini, perché in passato abbiamo già toccato con mano la pericolosità di quel fiume quando l’alveo non viene ripulito».

