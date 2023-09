Via libera ai lavori di manutenzione sulle strade del territorio di Capoterra. Sono finalmente cominciati gli interventi che permetteranno di risolvere le criticità della rete viaria cittadina: i lavori saranno condotti da un’azienda esterna che opererà per conto del Comune.

Il sindaco, Beniamino Garau, introduce la novità: «Il nostro territorio verrà controllato da una società appaltatrice, che si occuperà di risolvere diversi problemi. Verranno riparate le buche, sistemati i marciapiedi e, dove necessario, verrà sostituita la cartellonistica stradale».

Per risolvere nuove e vecchie criticità, assicura il primo cittadino «la collaborazione con un’impresa che si dedicherà solo alla manutenzione delle strade – così come è accaduto per la cura del per il verde pubblico e l’igiene urbana – sarà determinante. Con questi nuovi progetti Capoterra segue il solco tracciato dalle grandi città, e punta a diventare sempre più accogliente e moderna».

