L’impianto sportivo del rugby di Capoterra avrà presto un nuovo campo in erba.

I lavori portati avanti dall’amministrazione comunale, finanziati grazie a un contributo della Regione, proseguono senza sosta e presto permetteranno alle società capoterrese di ospitare le gare casalinghe di rugby in un terreno di gioco finalmente risistemato.

Il sindaco, Beniamino Garau, rimarca l’importanza di valorizzare tutte le discipline sportive praticate a Capoterra, specie se hanno un grande seguito come il rugby: «Siamo riusciti ad ottenere questo finanziamento grazie all’istanza portata avanti dal consigliere Gavino Meloni, con questo contributo abbiamo avuto la possibilità di mettere in cantiere degli interventi migliorativi sul campo da rugby di via Trento. I lavori per il rifacimento del manto erboso sono a buon punto e a breve le società Amatori rugby, Shardana old rugby e Rugby Sardegna potranno contare in un campo nuovo di zecca. Lo sport della palla ovale – conclude il sindaco - a Capoterra ha una tradizione che va avanti da mezzo secolo: la sua storia e gli atleti che lo praticano meritano un impianto di assoluto rilievo».

