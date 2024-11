Grande successo per il mini-campus del coro Pueri et juvenes cantores di Capoterra dedicato al canto gregoriano, che nell’oratorio della chiesa di San Francesco ha richiamato tantissimi giovani appassionati di musica.

Il campus, organizzato per i bambini dai sei anni in su, ha permesso loro di avvicinarsi al canto gregoriano grazie a un laboratorio di propedeutica musicale per le voci bianche.

«Il canto gregoriano – raccontano gli organizzatori – rappresenta un mezzo di educazione alla vocalità molto efficace per le giovani voci, attraverso lo studio di questa tecnica è possibile acquisire delle capacità che torneranno loro utili nel percorso musicale che stanno intraprendendo. Siamo felici di aver accolto così tanti giovani desiderosi di apprendere il canto proprio della messa celebrata secondo il rito romano».

Il seminario organizzato dal coro di Capoterra si è concluso con l’esecuzione dei brani più accessibili della tradizione gregoriana durante la messa domenicale.

© Riproduzione riservata