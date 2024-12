A Cagliari, in vista del Capodanno, è stato attivato il piano di sicurezza della Questura, con servizi di controllo previsti sia in città che lungo le principali arterie di collegamento. Oggi, in Questura, sono stati illustrati i dettagli dell'operazione e forniti consigli utili per festeggiare in sicurezza. In particolare, la Polizia Stradale intensificherà la presenza di pattuglie sulle strade.

«Saremo presenti lungo le principali strade extraurbane di collegamento - ha confermato la dirigente della polizia stradale di Cagliari, Catia Paganelli - vogliamo fornire alcuni consigli agli automobilisti: verificare le condizioni del veicolo e dei pneumatici prima di mettersi alla guida, rispettare i limiti di velocità e commisurarla alle condizioni del traffico e meteo. Indossare sempre cinture di sicurezza e usare i dispositivi anche per i minorenni». Sempre valido il divieto di mettersi alla guida ubriachi o sotto l’effetto di stupefacenti. E poi: «Non usate il cellulare - ha detto ancora la dirigente -, è una della maggiori cause di incidenti e distrazione. Invito tutti alla prudenza, all'osservanza delle norme e alla responsabilità».

Marco Mele ispettore comandante degli artificieri della Polizia ha invece fornito i consigli per l'uso corretto dei botti di Capodanno, da usare solo se «legali e acquistati in negozi autorizzati». Importante leggere prima le istruzioni e allontanarsi dopo averli accesi»-. In riferimento a bambini e minori: «Devono essere sempre seguiti - ha evidenziato ancora Mele - mai riaccendere un botto inesploso, negli scorsi ani si sono verificati incidenti proprio per questa ragione».

