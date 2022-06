Proseguono i controlli in Sardegna per scovare i “furbetti del reddito di cittadinanza” e per arginare il lavoro in nero.

Nelle ultime verifiche la Guardia di Finanza del Comando di Cagliari, in collaborazione con Inps, ha individuato – tra capoluogo e hinterland - 24 lavoratori irregolari e 80 persone che percepivano, senza averne diritto, il sussidio.

E in totale, sommando i benefici percepiti illegalmente si arriva a una cifra incassata illegalmente dai beneficiari pari a ben 573mila euro.

Tutti sono stati denunciati e per loro arriveranno i provvedimenti del caso.

In alcuni casi chi aveva richiesto il beneficio non ne aveva diritto perché non è residente in Italia da dieci anni, in altri nella certificazione unica non erano stati inseriti alcuni elementi di reddito.

E ancora: qualcuno aveva richiesto il beneficio senza dichiarare gli importi delle vincite online.

Per quanto riguarda operai e impiegati in nero, i controlli hanno riguardato vari settori, dall’edilizia alla ristorazione: i datori di lavoro adesso rischiano sanzioni fino a 10mila euro.

(Unioneonline/l.f.)

