Bullismo, cyberbullismo, violenza, ma anche rispetto dell’ambiente e nuove forme di comunicazione. Tutti temi trattati nel calendario storico dell’Arma dedicato quest’anno ai giovani e presentato stamattina a Cagliari, dal generale Luigi Grasso, comandante provinciale.

«Ogni momento utilizzato per parlare ai giovani è speso bene», ha spiegato il comandante. «È necessario cercare il dialogo perché gli adulti devono intercettare le necessità dei ragazzi e non colpevolizzarli».

Anche i carabinieri nel loro quotidiano cercano di parlare con i giovani. Come fa, nel calendario, un comandante di stazione rimasto vedovo: parla, nei dodici “racconti” che accompagnano i mesi del 2025, con il proprio figlio spiegando cosa accade nel suo lavoro proprio nelle tematiche più complicate che riguardano i giovani, toccando tanti argomenti delicati.

Il calendario storico ha una tiratura di un milione e 200 mila copie ed é stampato in otto lingue. Anche in sardo. Presentate anche l’agenda e il calendario da tavolo con i borghi d’Italia: per la Sardegna ci sono foto e storia di Posada.

