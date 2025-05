È cominciato il pellegrinaggio “marino” degli atleti dell’Associazione Nuoto Mare Sardegna verso Nora per rendere omaggio a Sant’Efisio. Dalla spiaggia di Sant’Elia sino a Nora per raggiungere in serata il simulacro del Santo in processione nella spiaggia per il rito con il quale viene rivissuto il momento del martirio: 30 chilometri a nuoto, ormai è una consuetudine.

Sono impegnati 12 atleti che si alternano nel lungo tragitto: Emanuele Meloni (presidente Associazione Nuoto Mare Sardegna), Andrea Zuddas, Giampaolo Massa, Gianmarco Dotta, Giampaolo Massa, Sandro Mamusa, Andrea Cangemi, Massimo Argiolas, Mauro Stefani, Federica Gambardella, Denise Salis e Katia Cannas, Valentina Carboni è l’assistente a bordo. Porteranno per il Santo il gonfalone benedetto e una corona di fiori.

L’associazione Nuoto Mare Sardegna è nata il 2 giugno 2013 dalla passione per il nuoto e in particolare per il nuoto in acque libere. I fondatori sono Luigi Pintus, Emanuele Meloni, Giampaolo Carucci, Ferdinando Masala, Romualdo Lobina, Andrea Scarone e Roberto Vignolo. «È una nuotata lunga, faticosa, a tratti dura, ma anche profondamente emozionante. Ogni bracciata è un pensiero, ogni respiro un passo in avanti verso qualcosa di più grande: non solo la costa di Nora, ma un senso di appartenenza, di connessione con la natura, con la nostra terra, con la memoria collettiva», spiega Emanuele Meloni.

Nel video alcuni momenti del pellegrinaggio.

© Riproduzione riservata