Burcei in festa per Santa Maria con messe, processioni e manifestazioni civili che andranno avanti sino al 17 settembre.

Oggi alle 18,30 messa solenne con la partecipazione del coro di "Santu Basili de monti" e la processione. Oltre ai festeggiamenti religiosi a cura del parroco don Giuseppe Pisanu, sono in programma attesi spettacoli in piazza. Domani, otto settembre, in serata si esibirà il gruppo Tazenda. Sabato sarà invece la volta dei La Pola Tazenda.

Domenica, attesa per l'artista burcerese Lorella Piccioni e il suo gruppo di giovani comparse, a intervallare la musica dell'Orchestra Popolare Sarda con gli artisti Orlando ed Eliseo Mascia, Mario Aledda e Emilio Aledda, Bruno e Asael Camedda, Elisa Marongiu, Jonathan della Marianna. Il 16 settembre in serata messa e processione.

I festeggiamenti continueranno sino al 17 settembre, giorno del caratteristico "CAMBIAMENTU de sa Bandiera", con numerosi spettacoli con "Ziu Pibioni", Skar e Manfree - Campos in Musas e Terras - lo Spettacolo Teatrale ispirato al libro "Mer'e Domu" della scrittrice burcerese Daniela Frigau.

Previste anche due gare poetiche campidanesi con gli improvvisatori burceresi, Simone Monni, Severino Monni, Gigi e Roberto Zuncheddu, oltre a Tonio Pani, Eliseo Vargiu, Pierpaolo Falqui e Luca Panna, sostenuti dai burceresi Filippo Urru, Rossano Cardia e Mario Aledda alla chitarra.

