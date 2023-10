Un progetto da un milione e 70mila euro per la raccolta delle acque meteoriche nelle vie Monte Spada, “Is passus”, Monte Serpeddì e Gramsci a Burcei.

Lavori considerati urgenti: a ogni abbondante acquazzone, le acque piovane si riversano nella via Melis trasformandola in un vero e proprio lago con danni e disagi per i residenti.

Una situazione insopportabile che si trascina da tempo e che ha convinto l’amministrazione comunale di Burcei allo studio di un nuovo progetto per la raccolta razionale delle acque.

«Il progetto», dice il sindaco Simone Monni, «è stato approvato. Ora attendiamo la concessione del finanziamento che ci è stato assicurato per la realizzazione pratica dell’intero intervento. È prevista la raccolta delle stesse acque più a monte, evitando la caduta e gli allagamenti nella via Melis. Appena l’opera sarà finanziata, si procederà all’appalto».

Sono previsti scavi, canali di scolo e di pozzetti col successivo intervento per l’asfalto della strade interessate.

