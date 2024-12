L'assistenza sanitaria della Confraternita di Misericordia di Burcei è da ieri garantita 24 ore su 24. Due le ambulanze a disposizione. «L'Areus – ha detto il presidente Diego Atzeni - ha autorizzato l’ampliamento dell’orario in convenzione, in coerenza con il Piano di riorganizzazione della rete territoriale del 118, rivolto alle Associazioni di Volontariato. Tutto questo csignifica che ora a Burcei il servizio di emergenza, (urgenza di base), sarà assicurato per tutte le 24 ore di tutti i giorni della settimana con i mezzi ed equipaggi del servizio di soccorso sanitario pre-ospedaliero del 118». Finora il servizio veniva assicurato solo nel pomeriggio. In caso di necessità, a Burcei veniva fatta arrivare una ambulanza da Cagliari.

«I principali vantaggi - dice Antonio Monni, componente del direttivo della Misericordia - sono l’abbattimento dei tempi di arrivo delle ambulanze da Cagliari (il tragitto è percorribile in 30 minuti) e il conseguente immediato supporto di base alle emergenze sanitarie per la nostra comunità. Una soluzione da noi sempre auspicata. Da sempre garantiamo un servizio di soccorso ma anche spostamenti in ambulanza per visite mediche preordinate. Un servizio di questo genere significa anche stare vicini alla popolazione composta in parte da anziani. Così, si contrastano lo spopolamento e l’abbandono del paese. Ora si ha anche la necessità di nuovi volontari. Le adesioni sono sempre aperte».

