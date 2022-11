Un caso disperato a Burcei. Una famiglia, marito moglie e figli, il 5 dicembre prossimo saranno messi sulla strada perché la loro casa ha un nuovo proprietario che l’ha acquisita partecipando all’asta dopo un pignoramento.

L’APPELLO - Graziano Melis chiede ai propri compaesani - in un messaggio pubblicato sui social - di partecipare in massa per scongiurare che la sua famiglia venga buttata fuori senza un’alternativa. «Alle 8,30 del 5 dicembre arriverà l’ufficiale giudiziario col fabbro per sfondare la porta e farci lasciare la casa», dice in un video su Tik Tok (che non pubblichiamo perché si citano terze persone). Racconta che ha fatto di tutto perché l’acquirente rinunciasse alla proprietà anche offrendo una cifra superiore a quella investita. «Ma è stato irremovibile», quindi il provvedimento sarà applicato secondo la legge.

I FATTI – Qualche tempo fa, lei originaria di Burcei, lui di un comune limitrofo, hanno acquistato una casa in paese: seminterrato, piano terra e mansarda. A causa della crisi che ha colpito molte persone, il capofamiglia rimane senza lavoro e le rate del mutuo restano insolute. Da qui al pignoramento e alla messa all’asta dell’abitazione il passo è breve. L’ufficiale giudiziario è già intervenuto una prima volta, ma si sono barricati in casa evitando che il funzionario procedesse. L’appuntamento era solo rimandato: stavolta è fissato per il 5 dicembre e la richiesta di aiuto rivolta ai burceresi è accorata: “Datemi una mano, fatelo almeno per mia moglie e i miei figli”.

