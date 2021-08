Allarme Covid a Burcei, dove i casi di positività sono saliti a 13 e dove il sindaco Simone Monni minaccia nuove restrizioni per i cittadini.

"Al fine di scongiurare la possibilità che aumentino i contagi e per non dover ricorrere nuovamente all'utilizzo di misure restrittive per impedire la diffusione del contagio – ha scritto il primo cittadino su Facebook – si suggerisce fortemente di rispettare le disposizioni sanitarie tra cui: l'utilizzo della mascherina in qualsiasi contesto, il rispetto della distanza interpersonale, il frequente lavaggio delle mani e il divieto di assembramento”.

"Se qualcuno – aggiunge Monni - dovesse accusare sintomi da covid-19 o riscontrare l'innalzamento della temperatura corporea al di sopra del 37,5° è pregato di rivolgersi tempestivamente al medico di famiglia. il rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione emanate dalle autorità".

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata