Avviata a Burcei la procedura per richiedere il contributo finalizzato alla riduzione dei costi della bolletta dell'acqua.

Per presentare istanza potrà essere utilizzato il servizio online all’indirizzo: https://bonusacqua.it/wp-login.php

All'istanza dovranno essere allegati: copia di un documento identità del richiedente in corso di validità; copia dell'attestazione Isee ordinario in corso di validità alla data di presentazione della domanda; copia di una fattura del sevizio idrico a cui si riferisce l'utenza domestico-residente per la quale si richiede il bonus.

