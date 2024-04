Momenti di tensione questo pomeriggio all’aeroporto di Elmas per un velivolo Ryanair in arrivo da Cracovia con il sistema di bordo in tilt. Al Mario Mameli è scattato così il piano d’emergenza, con un imponente dispiegamento dei soccorsi.

A bordo dell’aereo c’erano 187 persone. A causa dell’allerta due voli in arrivo da Napoli e Catania sono stati dirottati ad Alghero, pronti però a rimettersi in viaggio verso Cagliari al termine dell’sos.

Sul posto l’intervento di sette squadre dei Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Polizia, e gli uomini di Sogaer e Sogaerdyn.

(Unioneonline/v.f.)

