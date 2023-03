Il comando della polizia locale di Capoterra ha diramato le date relative al posizionamento del telelaser Tru Cam del mese di marzo.

La mattina lo strumento che rileva la velocità dei veicoli verrà posizionato sempre dalle 9 alle 13, nel pomeriggio dalle 14,30 o dalle 15,30 sino alle 18.

L’occhio elettronico già oggi sarà posizionato dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18 nel prolungamento di via Trento. Mercoledì sarà la volta della località Tanca sa turri; il 10 marzo in via Serpentara; il 13 nella strada comunale Santa Barbara; il 14 nuovamente in località Tanca sa turri.

Il telelaser sarà inoltre posizionato il 17 nel prolungamento di via Cagliari; il 20 nel prolungamento di via Trento; il 22 in via Serpentara; il 23 a Tanca sa turri; il 27 nel prolungamento di via Cagliari.

Gli ultimi posizionamenti del Tru Cam sono previsti per il 28 marzo nella strada comunale Santa Barbara; il 29 in via Serpentara; e il 31 nel prolungamento di via Trento.

Il calendario potrà essere oggetto di variazioni in relazione alle esigenze di servizio della polizia locale.

© Riproduzione riservata