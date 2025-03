È stato trovato senza vita il corpo di Maurizio Mereu, il quarantottenne di Assemini scomparso a Londra lo scorso 24 febbraio.

Ad annunciarlo è stata la sorella Manuela tramite il programma “Chi l’ha visto”: «Ha avuto un malore », ha fatto sapere la donna, «e ora riposa in pace con nostro babbo. Avremmo preferito non ritrovarlo mai, vivendo con la speranza di rivederlo prima o poi. Ringraziamo chi ci ha aiutato a cercarlo e ci è stato vicino in queste ultime settimane. Ora, soprattutto mia madre, abbiamo bisogno di stare un po' soli , in silenzio e cercare di affrontare questo tremendo dolore».

Le ultime immagini che lo avevano catturato erano state estrapolate dall’impianto di videosorveglianza dello scalo londinese di Stansted.

L’uomo non era riuscito ad anticipare il volo diretto Londra-Cagliari per domenica 23, giorno in cui era arrivato in aeroporto. L’ultima immagine che l’aveva immortalato era di lunedì 24 febbraio, alle 6.20 del mattino, mentre usciva dall’aeroscalo allontanandosi a piedi per almeno 6 minuti.

