Incidente questa mattina sulla statale 130, all’altezza di Assemini in direzione Cagliari.

A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, due auto e un furgone con una delle macchine che si è ribaltata.

Due i feriti in codice giallo, mentre il conducente dell’auto capovolta ha rifiutato le cure: è rimasto totalmente illeso.

Traffico in tilt.

Sul posto le squadre Anas e le Forze dell’ordine.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata