«Non doversi procedere perché l’azione penale non doveva essere iniziata, in quanto preclusa dall’ordinanza di archiviazione del 19/07/2018 e non preceduta dall’autorizzazione del Giudice a riaprire le indagini». Con questa formula, il giudice del Tribunale di Cagliari, Federico Loche, ha dichiarato estinto il procedimento penale che vedeva imputato Edoardo Frau, accusato di appropriazione indebita nei confronti del Condominio Porto Luna 1 di Villasimius.

Il procedimento penale era nato da un esposto giunto nella scrivania della sostituta procuratrice Ginevra Grilletti che aveva contestato a Frau, amministratore del condominio, di essersi appropriato di 164 mila euro nel corso della sua gestione.

In realtà è poi emerso che su quegli stessi fatti c’era già stata un’indagine della Procura che si era chiusa con un’archiviazione cinque anni fa. Sta di fatto che Edoardo Frau era stato mandato a processo, difeso dagli avvocati Carlo Fanari e Mario Maffei, davanti al giudice Loche con la pesante accusa di aver sottratto negli anni ingenti risorse al condominio di Villasimius che si è costituito parte civile con l’avvocato Aldo Luchi. Rispetto alla contestazione a suo tempo mossa dalla Procura – secondo quanto valutato dal giudice - permane quale giudicato l’originario provvedimento di archiviazione assunto dal Gip di Cagliari nel 2018, attraverso il quale il Tribunale aveva ritenuto che le accuse mosse all’imputato non avessero alcuna rilevanza penale, ma si sarebbe trattato, in realtà, di errori di contabilità. Non, dunque, di denaro sottratto alle casse del condominio.

© Riproduzione riservata