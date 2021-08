Ansia a Quartu per la scomparsa di Francesco Cogoni, 51 anni.

Giovedì è uscito all’alba per fare una passeggiata: dopo essersi svegliato, alle 5.30 ha lasciato la sua casa in via Mameli, poi non è più tornato. Di lui nessuna traccia.

"Aiutateci a trovarlo”, è l’allarme lanciato su Facebook dai suoi familiari, ancor più preoccupati perché l’uomo ha problemi di cuore e lo scorso anno ha avuto un infarto.

“È uscito di casa per una passeggiata e non è più rientrato. Ha problemi di cuore. Chiunque lo incontri chiami le forze dell'ordine”, ha scritto una nipote. Si teme possa aver avuto un malore, perché Cogoni è una persona abitudinaria.

Le ricerche si concentrano nella zona di Molentargius (anche nello stagno), dove il 51enne andava di solito a fare una passeggiata e prendere un po’ d’aria (di qui la sua abitudine di uscire prestissimo al mattino, per “anticipare” il caldo).

In molti hanno condiviso l’appello sui social, anche perché Cogoni era parecchio conosciuto in zona, dove i cittadini lo vedevano spesso fare la sua passeggiata.

Oggi un’altra giornata infruttuosa, impegnati anche i sommozzatori nelle ricerche, che non hanno dato alcun esito.

(Unioneonline/L)

