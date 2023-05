Sabato e domenica si svolge a Sinnai la “Giornata internazionale dei musei”.

I temi previsti sono quelli della salute e del benessere globale, della lotta contro il cambiamento climatico, della vita sulla terra. Il Mua di Sinnai presenterà un calendario di appuntamenti col laboratorio del Benessere condiviso, con la scuola “Wudang Kung Fu Institute” che mostrerà la pratica del benessere.

Durante le due giornate di sabato e domenica sono in programma il “baratto/lo”, sul riuso e sul riciclo, la pratica di benessere psicofisico, con le “Attività”, a cura del Circolo Legambiente Su Tzinnibiri: previsto l’appuntamento con un apicultore in occasione della giornata mondiale delle api 2023. Seguiranno le attività per i bambini a cura delle associazioni “Isula di Kelebek” e “Ardesia sul mondo delle api”. Non mancherà il laboratorio sensoriale e creativo usando i materiali di riciclo sul tema “Seminiamo e piantiamo per aiutare le api”. L’appuntamento è al museo di via Colletta.

Per prenotare un posto al museo bisogna chiamare o inviare un messaggio al numero +39 3714692018 o una email a info@muasinnai.com.

