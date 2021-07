Un tasso alcolemico da record quello rilevato a un 33enne di Uta dai carabinieri di Vallermosa che stanotte hanno fermato l’operaio per un controllo.

Era alla guida di una Peugeot quando è incappato nella pattuglia di militari. L’etilometro ha registrato un tasso alcolemico pari a 3,10 mg/l (1^ prova) e 2,96 mg/l (2^ prova), sei volte il limite massimo consentito.

Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, l’uomo è stato anche segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntore di stupefacenti, in quanto trovato in possesso di uno spinello contenente mezzo grammo di marijuana, di cui ha detto di fare uso personale non terapeutico. La patente gli è stata ritirata.

