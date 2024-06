Momenti di paura questa mattina in piazza ai Caduti di Selargius, fra via Trieste e via San Martino, dove un carrubo ha ceduto per poi precipitare sul marciapiede dove in quel momento - fortunatamente - non passava nessuno.

Sotto l’albero - malato e che ora verrà sostituito dal Comune - solo lo scooter di un commerciante della zona che però non ha subito danni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

© Riproduzione riservata