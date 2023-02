Al via il progetto Includis 2021 finanziato dalla Regione e rivolto alle persone con disabilità residenti in Trexenta. La gestione spetta all’Ambito Plus Trexenta che ha contribuito alla nascita di un partenariato tra i Comuni, il Centro di salute mentale (Csm) di Senorbì, il Centro per l’impiego di Senorbì e la cooperativa sociale Il Mio Mondo, incaricata della parte operativa che prevede l’attivazione di 18 tirocini (12 sono già attivi). Il progetto Includis punta a valorizzare la capacità dei Comuni della Trexenta di essere comunità integranti per costruire solidi legami.

La realizzazione di questa importante iniziativa ha messo in campo un partenariato molto forte costituitosi già dalle primissime fasi. Il progetto ha seguito diversi step: la programmazione e la presentazione delle iniziative alla Regione, l’attribuzione del finanziamento e la presa in carico delle persone selezionate, così come previsto dal bando regionale. La cooperativa Il Mio Mondo ha gestito e gestisce tutta la parte operativa con il supporto del Plus.

Gli obiettivi prefissati potranno essere raggiunti pienamente se l’opportunità data da Includis troverà riscontro nel tessuto socio economico centri coinvolti, nella loro capacità di essere comunità partecipi che si fanno carico e diventino capaci di costruire legami duraturi nel tempo. Le aziende accoglienti appartengono a diversi settori e sono tutte del territorio (solo una si trova a Cagliari): cooperative, officine di revisione auto, negozi di bricolage, pasticcerie, associazioni di promozione sociale, fattorie didattiche, biblioteche e aziende green. «Il cammino è ancora lungo ma crediamo fortemente in questo progetto e, grazie alla rete che abbiamo costruito tutti insieme, siamo certi che le persone coinvolte possano crearsi buone opportunità di inclusione», spiega Isabella Sida, della coop Il mio mondo.

