Stavano abbattendo un grosso albero di leccio all'interno del parco comunale di Ballao, in Località Intracquas.

A cogliere in flagranza i due, entrambi con precedenti e di Ballao, è stato il personale della Stazione Forestale di San Nicolò Gerrei, coadiuvato da personale della Stazione Forestale di Senorbì.

Alla vista dei forestali i due hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati e identificati. La legna, circa 30 quintali, è stata quindi sottoposta a sequestro così come le motoseghe.

I due sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per furto aggravato e danneggiamento aggravato di patrimonio pubblico per il quale sono previste pene sino a 6 anni di reclusione.

L'albero, specifica il Corpo Forestale, «era situato in un parco comunale e fungeva da ombreggio agli adiacenti tavoli da campeggio, quindi il danno inflitto alla proprietà comunale comprende anche la perdita della funzione ricreativa del bosco fruita dalla collettività».

La legna, già raccolta ai bordi della strada di penetrazione del parco comunale per essere successivamente caricata, sarebbe stata destinata alla vendita nel mercato clandestino. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stata quindi consegnata al comune in qualità di proprietario per concederla a famiglie bisognose.

(Unioneonline/D)

