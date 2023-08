A Solanas, frazione di Sinnai, non c'è la guardia medica turista. Ieri l'invito del Comune a rivolgersi in caso di necessità alla guardia medica turistica di Villasimius (operativa nella via Regina Elena), distante una decina di chilometri.

La sede è rimasta chiusa per l'impossibilità (come altre località turistiche in Sardegna) da parte della Asl di trovare la disponibilità di un medico coprire il ruolo durante l'estate. Il servizio di Guardia medica turistica è operativo nelle altre località del Sarrabus, Villasimius, Castiadas e Costa Rei. A Torre delle Stelle è invece operativa una postazione per il soccorso.

