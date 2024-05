Grande successo per l"Evento speciale" organizzato dalla Federazione italiana bocce, in collaborazione con la società ASD Comunale Settimo.

Il pubblico arrivato da diverse parti dell'Isola ha potuto ammirare le spettacolari giocate dei migliori 22 atleti del ranking nazionale della Raffa più due wild card, che si sono affrontati sulle otto tornate di gioco applicando il regolamento internazionale.

La vittoria è andata a Luca Viscusi della società Caccialanza di Milano che, al termine di una finale equilibrata e incerta sino all’ultima giocata, ha avuto la meglio su Giuliano di Nicola (Sant’Angelo Montegrillo – Perugia), con il punteggio di 6 a 5. Al terzo posto si è piazzato Leonardo Stacchiotti (Montesanto - Ancona), quarto posto per Andrea Cappellacci (Flaminio - Roma). Al 5° posto, a pari merito, Giuseppe D'Alterio (Giorgione 3Villese), Luca Santucci (Sant'Angelo Montegrillo - PG), Federico Alimenti (Città di Perugia - PG) e Mattia Visconti (Caccialanza - Milano).

Nel tiro di precisione, specialità spettacolare che ha visto impegnate 8 atlete senior e 8 atleti under 18 in competizioni separate, si è piazzata al 1° posto, nella femminile, Laura Picchio della società Spello di Perugia, con un punteggio totale di 45 punti, prevalendo solo all’ultimo tiro sulla sarda Giorgia Trudu (Asd Serramanna), che ha chiuso dopo un’entusiasmante rimonta a 39 punti. Nella gara giovanile, è stata Sofia Pistolesi (Morrovalle – Macerata) a salire sul primo posto del podio grazie ad una doppia prestazione di altissimo livello e 51 punti totali, con un ragazzo sardo al secondo posto, Thomas Paderas (Marghine Borore) con 37 punti.

Nella seconda giornata del weekend boccistico sardo, si è svolta la gara nazionale Major “Trofeo Città di Settimo MRA Multiservice”. In campo 64 atleti di categoria A, con tutti i campioni nazionali in campo.

Dopo le batterie della mattina, a contendersi il Trofeo sono rimasti quattro top player nazionali e mondiali: Gianluca Formicone (Vigasio Villafranca) Alfonso Nanni (Vigasio Villafranca) Pasquale D’Alterio (Giorgione 3 Villese) e Luca Viscusi (Caccialanza Milano). Dopo due spettacolari incontri di semifinale, è stato il pluri campione mondiale Gianluca Formicone ad aggiudicarsi il primo posto, superando in finalissima il compagno di squadra, Alfonso Nanni, col punteggio di 10 a 2.

«È stato un onore ospitare in Sardegna il meglio della specialità Raffa – è il commento del presidente del Comitato Regionale FIB Sardegna, Gianluca Lilliu - due giorni nei quali i migliori atleti del mondo hanno deliziato il numeroso pubblico presente nel bocciodromo di Settimo San Pietro e quello collegato da casa grazie alla copertura televisiva integrale sul canale Topbocce live, con giocate di altissimo valore tecnico. Per il Comitato è stata anche occasione di confronto con il presidente federale Marco Giunio de Sanctis, il presidente regionale Coni, Bruno Perra e il commissario del CIP Sardegna, Sandrino Porru, per fare il punto sulla situazione del movimento boccistico regionale e per individuare, con l'amministrazione comunale, gli interventi utili ad accompagnare lo sviluppo del movimento boccistico nel comune di Settimo San Pietro. Primo fra tutti, la necessità di ampliare l'impianto sportivo per poter ospitare altri grandi eventi nel prossimo futuro».

