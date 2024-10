Una piantagione illegale di cannabis: è quanto hanno scoperto i carabinieri a San Gavino Monreale, in un’area rurale, con un 41enne finito nei guai.

L’uomo, un allevatore del posto, è stato smascherato anche grazie alle immagini riprese dagli elicotteri dell’arma, coinvolti nell’attività investigativa.

L’allevatore ha inizialmente cercato di giustificare la presenza delle piante esibendo ai militari una corposa documentazione e affermando che le colture fossero di natura sativa e, quindi, lecite. le analisi del Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS) hanno però confermato la presenza di un elevato contenuto di THC, al di fuori dei limiti consentiti.

L’uomo ha tentato di difendersi esibendo un contratto di affitto del terreno e dichiarando la propria estraneità alla coltivazione illegale. Le verifiche condotte dai Carabinieri hanno però smascherato anche la validità del contratto, rivelatosi falso e mai registrato negli uffici competenti: la controparte del presunto accordo, infatti, non aveva alcuna conoscenza del documento.

Perquisizioni più approfondite dell’area hanno poi permesso di rinvenire rami con infiorescenze di canapa per un peso complessivo netto di quasi 50 chilogrammi. Oltre a ciò, sono state trovate 130 piante di canapa coltivate per finalità illecite, e una bilancia elettronica, utilizzata presumibilmente per la pesatura della droga.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Cagliari per ulteriori accertamenti.

L’uomo, terminate le operazioni di controllo e le formalità di rito, è stato arrestato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida fissata per questa mattina al tribunale di Cagliari.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata