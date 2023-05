Il “progetto Chiara” va avanti. Nel nome della tredicenne di Silì, uccisa lo scorso 18 febbraio dalla mamma Monica Vinci, si svolgeranno incontri nelle scuole e il convegno dedicato al tema del Diritto di ascolto del minore nell’ambito della Giornata internazionale dei diritti del fanciullo. E in quell’occasione, il 20 novembre, sarà in Sardegna la Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza Carla Garlatti.

Lo ha annunciato la Garante regionale Carla Puligheddu che qualche giorno fa ha incontrato la Garante Garlatti a Roma per porre le basi di una collaborazione sempre più stretta e realizzare una rete operativa fra le diverse regioni.

«È stato un incontro molto cordiale – ha detto Puligheddu – in cui ho presentato le priorità della mia azione in Sardegna. Carla Garlatti è stata molto sensibile sulla situazione dei minori nell’Isola, abbiamo parlato a lungo dei problemi e del caso della piccola Chiara, vittima di figlicidio a soli 13 anni».

La mamma di Chiara, che aveva tentato il suicidio, è sempre nel carcere di Uta con l’accusa di omicidio.

