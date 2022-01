La Sardegna è l’unica Regione sotto la soglia del 15% (quella oltre la quale si finisce in zona gialla) di posti letto in area medica occupati da pazienti Covid. Nell’Isola il tasso di occupazione è al 12%. Stessa e identica percentuale sull’occupazione delle terapie intensive, per cui tuttavia la soglia è fissata al 10%. Entrambi i dati si riferiscono al 9 gennaio e sono stabili rispetto al giorno precedente.

Diverse le Regioni con occupazione delle aree mediche oltre il 30%, dunque da zona arancione. Valle d’Aosta al 45%, Liguria e Calabria al 36%, Piemonte Sicilia e Umbria al 30%.

Il tasso nazionale è al 24% e cresce in 13 Regioni. Ecco la percentuale di posti letto in area medica occupati da pazienti Covid Regione per Regione: Abruzzo (22%), Campania (23%), Friuli (27%), Lazio (23%), Lombardia (28%), Molise (16%), PA Bolzano (16%), Toscana (21%), Basilicata (19%), Emilia Romagna (21%), Marche (25%), PA Trento (20%), Puglia (16%),Veneto (23%).

