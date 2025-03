Quasi 107 millimetri (106,8) di pioggia a Is Cannoneris, sui monti di Pula. Poco meno di 50 (49,60) nella foresta di Minni Minni, sull’altro versante della Sardegna meridionale, nel comune di Catsiadas. In mezzo Santadi (Punta Sebera con più di 50 millimetri) e Campu Omu a Sinnai, che ha sfiorato i 21 millimetri. Più bassi i valori di Cagliari, con meno di 5 milliletri accumulati.

Sono valori di tutto rispetto quelli registrati dopo le piogge di questa notte dal sistema di centraline di rilevamento del Cedoc, la rete di rilevamento pluviometrico dell’Isola che fornisce i dati in tempo reale. Le rilevazioni fanno riferimento alle ultime 48 ore, ma gli eventi principali si sono concentrti tra ieri e oggi.

Il maltempo accompagnerà la Sardegna anche nei prossimi giorni, con una breve pausa nel fine settimana.

L'Italia oggi è divisa tra caldo primaverile e nubifragi, ma a breve arriverà una fase di maltempo ovunque a causa di un ciclone franco-iberico.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma un forte e diffuso peggioramento previsto da domenica sera ad iniziare dal Nord Ovest, ma ricorda anche le piogge intense e i nubifragi già presenti tra le Isole Maggiori e la bassa Calabria, ma soprattutto in Sicilia: questo primo peggioramento è causato da una depressione molto attiva accompagnata da un flusso umido caldo nordafricano in rapido spostamento verso la Grecia.

Nelle prossime ore avremo piogge, temporali, rovesci e nubifragi soprattutto sulla Sicilia, localmente in Sardegna e sulla bassa Calabria con venti tesi di scirocco: l'Italia sarà dunque capovolta fino a domenica con tanto sole al Centro-Nord e momenti di forte instabilità al Su. Farà più caldo in Lombardia che in Sicilia e Calabria.

Da domenica sera, però, arriverà anche un ciclone che si espanderà tra Portogallo, Spagna e Francia e porterà per almeno 8 giorni piogge frequenti sul nostro Paese, da Nord a Sud. Tra domenica sera e lunedì mattina si registrerà pioggia al Centro-Nord e neve sulle Alpi. In seguito, l'acqua raggiungerà anche il meridione ed avremo numerosi passaggi da ombrello aperto su tutto il versante tirrenico e al Nord-Est; le piogge e i temporali saranno meno frequenti sul versante adriatico, al Nord-Ovest e all'estremo Sud anche se la situazione sarà nuvolosa e decisamente instabile.

Non farà freddo nonostante le piogge: le massime scenderanno dagli attuali 20°C fin verso i 13-15°C. Le proiezioni attuali indicano un miglioramento possibile da sabato 15 marzo.

Nel dettaglio Venerdì 7. Al Nord: bel tempo e clima primaverile. Al Centro: sole; piogge in Sardegna. Al Sud: nubi sparse, forte maltempo su Sicilia e bassa Calabria.

Sabato 8. Al Nord: soleggiato a tratti velato e clima primaverile. Al Centro: velato a tratti nuvoloso e clima primaverile. Al Sud: residue piogge specialmente sulle regioni ioniche.

Domenica 9. Al Nord: maltempo in arrivo dal pomeriggio. Al Centro: velato a tratti nuvoloso e clima primaverile; peggiora in serata. Al Sud: velato. Tendenza: deciso maltempo lunedì, poi piogge frequenti per il resto della settimana.

