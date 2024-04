L’Ufficio postale di Zeddiani da domani e fino al prossimo 19 aprile sarà chiuso. Questo per consentire i lavori propedeutici alla realizzazione del progetto “Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale”.

“Durante il periodo di chiusura la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale limitrofo di San Vero Milis, in via Regina Margherita al civico 56 - fa sapere il Comune di Zeddiani con una nota - dove sarà possibile anche ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza. Inoltre, potrà fruire degli Uffici postali vicini di Baratili San Pietro, in vico Dante, e di Oristano Centro, in via Mariano IV”.

Salvo imprevisti, l’Ufficio postale di Zeddiani riaprirà quindi il 20 aprile 2024. In Sardegna il progetto “Polis” prevede l'ammodernamento e la ristrutturazione completa di 50 uffici postali con particolare attenzione alla sostenibilità e per rendere gli spazi più accoglienti e funzionali.

