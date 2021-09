Buone notizie per gli amanti della lettura di Villaurbana. La biblioteca comunale ha ottenuto un finanziamento di 3.500 euro di contributo da parte del ministero della Cultura, che assegna uno stanziamento alle strutture bibliotecarie per l’acquisto dei libri e per il sostegno all’editoria libraria. Una misura che fa parte del riparto del Fondo emergenze “Imprese e Istituzioni Culturali”, per sostenere il libro e l’intera filiera dell’editoria italiana.

Le fasce di finanziamento erano 3 e la biblioteca di Villaurbana è rientrata nella categoria di comunità con un patrimonio librario che supera i 5mila volumi. La somma stanziata verrà usata per l’acquisto dei testi nelle librerie locali, a partire dalle prime settimane di ottobre. Acquisizioni che verranno fatte tenendo conto delle novità librarie, delle richieste degli utenti e dell’esigenza di completamento di opere in corso.

“Siamo fieri – commenta l’assessore Maddalena Spiga – del fatto che il nostro patrimonio bibliotecario cresca di anno in anno grazie ai fondi comunali, alle donazioni e ai finanziamenti ministeriali. Questo comporta la necessità di ripensarne gli spazi dedicati al servizio e l’organizzazione per farne luogo di studio più funzionale ed accogliente in collegamento con la Casa dei Giovani, di prossima apertura, e la Casa della Cultura che è nostro intento realizzare nella casa natale del filosofo Antioco Zucca”.

