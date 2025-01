Il Comune di Villa Verde, attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico, informa la popolazione che sono state avviate, in accordo con l’ispettorato ripartimentale delle foreste di Oristano, le procedure relative al taglio del legnatico per l’annata 2025.

Gli interessati possono presentare la richiesta che potrà riguardare due tipologie di legnatico. La prima riguarda la concessione di sottobosco in piedi, in località “Pauli Zeppara” (3 sottozone), per un quantitativo pari a un carrello da 30 quintali; la seconda è relativa alla concessione di pino in piedi, nell'area del vecchio cantiere in località “Su Feurraxi” e “Pauli Zeppara”, al laghetto, per un carrello pari a 30 quintali. Mentre per il sottobosco sarà previsto un contributo (2 euro al quintale), per il pino la concessione sarà gratuita.

La legna sarà concessa a esclusivo uso domestico dei cittadini residenti, mentre le domande, utilizzando i moduli disponibili sul sito istituzionale dell’ente, andranno presentate entro lunedì.

