Quando l’azienda è venuta a conoscenza del problema ha provveduto «a contattare anche Ares, detentrice del contratto di fornitura. Ares, a sua volta, ha sollecitato la ditta che si occupa della fornitura e che ha garantito una rapida soluzione del problema». La Asl 5 di Oristano risponde così alla rabbia di Dario Orrù, 33 anni, che nei giorni scorsi era arrivato a telefonare a Palazzo Chigi, chiedendo un colloquio con la premier Giorgia Meloni, per denunciare la mancata consegna dei pannoloni igienici a sua madre di 73 anni, invalida al 100%.

Non era la prima volta e lui ha perso le staffe. In passato ha sollecitato la Asl, Ares, la Regione. Ma il problema si è riproposto. Così ha alzato il tiro: «Ho chiamato a Palazzo Chigi e parlato della situazione di mia madre con il capo di gabinetto della presidenza del Consiglio. Ma non mi fermerò qui per risolvere la questione di grave di malasanità in cui vive lei e tante altre persone con disabilità». ha raccontato ieri.

Dalla Asl fanno sapere che questo tipo di disservizi è causato anche «dal cambio di gestione fra il vecchio operatore, che gestisce ancora l’appalto di

fornitura dei panni igienici e il nuovo gestore, che subentrerà dal

prossimo 1 maggio». E quando succede l’azienda sanitaria «segnala lo stesso disservizio, tramite l’ufficio competente del distretto interessato, alla ditta che si occupa della fornitura. Nel caso della paziente settantatreenne, madre del signor Dario Orrù, già in precedenza l’azienda sanitaria oristanese era intervenuta con puntualità per sollecitare l’invio degli ausili mancati».

Ma «in quest’ultimo caso, denunciato dal signor Orrù, non era stato finora possibile comunicare il disservizio alla ditta, perché non segnalato dall’utente all’ufficio competente».

La Asl di Oristano ricorda comunque a tutti gli utenti di «segnalare

qualsiasi disservizio tempestivamente agli uffici di riferimento del

distretto sanitario competente, che provvederanno poi a contattare la

ditta, come sempre è stato fatto».

