Questa volta nessuna lezione di matematica e italiano. Entra nelle classi di scuola la protezione civile. Il Prefetto di Oristano Salvatore Angieri questa mattina ha incontrato gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Arborea, allo scopo di promuovere il Sistema della Protezione Civile, l’attività di informazione sui rischi presenti nel territorio, l’acquisizione delle buone pratiche di protezione civile e l’individuazione di azioni di prevenzione e di autoprotezione che l’uomo può compiere in caso di calamità. «Esprimo grande soddisfazione – sottolinea il Prefetto – che si sia creato, attraverso la partecipazione attiva degli studenti, un clima di collaborazione e di fiducia verso le Istituzioni. Conviviamo ogni giorno con rischi potenziali e solo un’opportuna conoscenza di questi e dei metodi per riuscire a gestirli ci permette di aumentare il nostro grado di sicurezza e di consapevolezza».

«La scuola è il luogo dove le giovani generazioni acquisiscono le basi per la loro vita – precisa il Prefetto – dove i percorsi di crescita mirati alla percezione del rischio rappresentano la miglior via per un futuro di cittadini più consapevoli». L’iniziativa si colloca nell’ambito degli eventi programmati in occasione della “Settimana nazionale della protezione civile” in programma dal 6 al 13 ottobre. All’evento erano presenti il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il sindaco di Arborea, il responsabile dell’Ufficio Provinciale della Direzione Generale della Protezione Civile Regionale, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale e la Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Marrubiu.

