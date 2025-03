Proseguono i lavori di ripristino e manutenzione delle strade rurali, in particolare i sentieri che attraversano il rigoglioso Monte, tanto caro ai seneghesi. Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria della strada rurale S’Isca de Funtanas che passa per Sriba Noa. Il tratto di strada versava in pessime condizioni da decenni, era impercorribile e pericoloso.

Il ripristino e la sistemazione consentiranno il passaggio agevole degli automezzi degli allevatori e agricoltori, e anche dei mezzi antincendio, garantendo adeguata sicurezza agli automobilisti, gli escursionisti o chi si vuol fare una semplice e salutare passeggiata. L’intervento fa parte del progetto cosiddetto “anello stradale montano” che «garantirà l’accesso e l’uscita dal monte in ambe le direzioni, che potranno in primis essere garantiti in eventuali situazioni di emergenza», spiega il sindaco Albina Mereu.

A breve verranno terminati i lavori che, iniziati da Perdabba passano per Tzinnigas e Aurras. La riqualificazione integrale delle strade, per cui l’amministrazione comunale ha stanziato oltre 400mila euro, permetterà l’accesso al monte per tutti, e «garantirà la sicurezza stradale nelle eventuali emergenze di natura sanitaria ed ambientale. Gli interventi consentiranno la creazione di una sorta di “circonvallazione” che congiungerà quella parte di bosco con sos Paris», sottolinea Mereu.

