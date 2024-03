C’è posta per i sanveresi. Il Comune di San Vero Milis ha iniziato a inviare ai cittadini gli avvisi di pagamento relativi al canone idrico. Qui infatti della gestione dell’acqua se ne occupa l’Ente comunale, non Abbanoa come nel resto dell’Isola. La scadenza per i pagamenti è fissata per il 30 aprile.

Il Comune fa sapere che per tutti coloro che hanno chiesto l’invio delle bollette via mail le stesse sono state inviate lo scorso 27 febbraio. In caso di mancata ricezione i cittadini devono quindi o controllare tempestivamente nella cartella Spam oppure chiedere informazioni agli uffici.

In caso di mancato ricevimento degli avvisi cartacei entro il 15 aprile il cittadino può richiedere copia inviando una mail all’Ufficio Tributi all’indirizzo servizioidrico@comune.sanveromilis.or.it indicando il cognome e e il nome, ma anche il codice fiscale, il recapito telefonico e l’indirizzo di residenza dell’intestatario dell'utenza.

È necessario allegare anche la copia documento di riconoscimento. Il Comune di San Vero Milis guidato dal primo cittadino Lugi Tedeschi con una nota fa sapere che per informazioni è attivo il servizio di call center al numero 800.642464. Sempre l'Ente fa sapere inoltre che in caso di decesso dell’intestatario dell’utenza è obbligatorio presentare la richiesta di voltura.

