Rinnovo nella continuità per i vertici del distretto sanitario di Ales - Terralba. Il presidente uscente Francesco Mereu, sindaco di Ales, e il suo vice Sandro Pili primo cittadino di Terralba, sono stati riconfermati alla guida dell'organismo sanitario per i prossimi tre anni. La proposta, avanzata dal sindaco di Mogoro Donato Cau nella riunione che si è tenuta presso il poliambulatorio di Ales, ha trovato l'unanimità dei consensi da parte dei 32 sindaci che compongono l'assemblea generale del distretto di cui fanno parte i Comuni delle Unioni Alta Marmilla, Terralbese, Parte Montis, oltre ai Comuni di Laconi e Genoni.

«Neppure io mi aspettavo una condivisione così importante da parte dei sindaci, che ringrazio - afferma il presidente Mereu-. Il lavoro fatto in questo mandato – aggiunge- è infatti frutto della unità di intenti da parte di tutti, in anni che non stati facili per via della pandemia. In questa fase ricordo che territorialmente abbiamo aperto i due centri vaccinali di Terralba e Ales, consentendo alle persone di non spostarsi troppo dal proprio territorio».

Mereu non dimentica però l'importante sinergia che si è sempre avuta con il direttore della Asl Angelo Serusi, il responsabile del servizio integrazione fra Ospedali e territorio Alessandro Baccoli, il direttore del distretto Andrea Floris. «Abbiamo sempre trovato persone pronte all’ascolto e al dialogo- evidenzia il presidente- disponibili a garantire presenza e collaborazione al fine di risolvere le problematiche che si sono create soprattutto in tema di mancanza dei medici di base e del pediatra. Questa è una tematica nella quale siamo costantemente impegnati perché l'assistenza primaria deve essere sempre garantita. Dobbiamo lavorare per non farci trovare impreparati – sottolinea Mereu- al fatto che a breve andranno in pensione alcuni medici di famiglia. Questi territori interni, sono particolarmente disagiati con persone che non sono automunite ed allora è importante garantire l'assistenza primaria».

Anche in materia di strutture, il presidente riconfermato esprime soddisfazione. «I lavori già effettuati e quelli programmati al poliambulatorio di Ales che aspettavano questi interventi da una trentina di anni. Altre conquiste sono state l'apertura dei punti di prelievo del sangue a Terralba, Laconi è Villa Sant'Antonio. Continueremo a lavorare – conclude il presidente- cercando di avere sempre la massima condivisione dei sindaci per raggiungere i migliori risultati possibili».

© Riproduzione riservata