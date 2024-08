Riapre al traffico, con il senso unico alternato, la strada provinciale 71 nel tratto che collega Busachi e Samugheo. Era chiusa dal 4 marzo, quando il parziale collasso di un ponte aveva reso necessaria la chiusura. Una situazione di estremo disagio, tanto più che la provinciale era stata riaperta da circa un anno dopo che per ben tre anni era rimasta inaccessibile proprio a causa di un problema analogo.

Ora l’incubo finisce almeno in parte: al Km 6+750 sarà infatti istituito il senso unico alternato e sull’intera tratta potranno trafficare solo veicoli con massa complessiva sino a 7,5 tonnellate.

«In attesa di poter procedere con la sostituzione dell’attraversamento danneggiato sono stati eseguiti dei lavori provvisori per consentire la riapertura al traffico», si legge nella nota siglata dal responsabile del settore viabilità della Provincia.

Tantissimi i disagi che ancora una volta il territorio ha dovuto subire in questi mesi: la provinciale 71 è infatti un nodo cruciale per i paesi del Mandrolisai, del Barigadu, del Guilcier e del Montiferru. E per raggiungere Samugheo, in queste settimane location anche della mostra dell’artigianato artistico, è stato necessario percorrere circa 20 chilometri in più, passando ad esempio per Allai, altra arteria che presenta problemi. Dal territorio i sindaci sollecitano un intervento risolutivo.

