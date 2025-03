Turisti stregati in piazza San Marco a Venezia lunedì per le due maschere di Neoneli: “Sos Corriolos” e “Sa Maschera ‘e Cuaddu”.

«Mi riferiscono che a Venezia le nostre maschere hanno fatto furore. Una bella soddisfazione per Neoneli e per la Sardegna – dice il sindaco Salvatore Cau -. Far conoscere le nostre tradizioni serve per preservare le stesse e per promuovere i nostri territori». «Per noi è stato un onore rappresentare la Sardegna in uno dei carnevali più importanti d’Italia, ma anche del mondo», sottolinea Alessandro Cossu, presidente dell’associazione Sos Corriolos.

E prosegue: «È stato molto emozionante quando ci siamo esibiti nel palco e, con il rumore sordo e forte delle ossa e dei forconi, tutta piazza San Marco si è girata a guardarci. Per noi erano in visibilio e, una volta scesi dal palco, siamo rimasti ore ed ore a fare fotografie con i turisti che sono rimasi molto contenti».

La presidente dell’associazione “Sa Maschera ‘e Cuaddu” Nice Cambuli afferma: «Dobbiamo fare i ringraziamenti alla Pro loco di Neoneli, all’Unpli Sardegna e all’Unpli nazionale per quest’invito speciale. Per noi è stata una vetrina molto importante. La manifestazione è stata molto bella, siamo stato accolti da un pubblico enorme che ha gradito la presenza dei due gruppi di Neoneli e a cui sia onorati di aver partecipato per aver rappresentato il nostro paese e tutta la Sardegna».

