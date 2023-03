Dopo un anno di commissariamento, la comunità di Milis avrà nuovamente degli amministratori eletti dai cittadini. Saranno infatti almeno due le liste che si contenderanno la guida del Comune e che stanno lavorando per completare l’elenco dei candidati. Già noti i nomi che concorreranno alla carica di sindaco: una lista sarà capitanata dal dirigente scolastico Franco Frongia, 65 anni, l’altra è capeggiata dall’avvocata Monica Ortu, 50 anni.

Per quanto riguarda i nomi dei raggruppamenti, Frongia capeggerà la lista “Entula”, mentre la Ortu ancora non ne ha ufficializzato la denominazione e nei prossimi giorni renderà noti i motivi della sua discesa in campo. Certo è che nella scheda elettorale del 28-29 maggio questa volta ci sarà il nome della lista “Entula”, già pronta per presentarsi alle elezioni comunali del giugno 2022, ma i cui candidati ritennero di non partecipare, in quanto non ci sarebbero state le condizioni ideali di serenità in seguito all’attentato che colpì un assessore comunale.

Ora, invece, la lista è praticamente pronta e sarà capeggiata da Frongia, dirigente dell'istituto superiore Otocha di Oristano, ma ormai prossimo alla pensione. Nel campo scolastico ha una lunga esperienza considerato che ha diretto per ben 18 anni l'istituto oristanese, ma nel frattempo ha avuto anche la reggenza dell’istituto d’Arte Carlo Contini e dell’istituto superiore di Terralba. In precedenza guidò invece l’Istituto comprensivo di Uras - Arcidano ed il Galileo - Galillei. Importante anche l’esperienza amministrativa tenuto conto che è stato vicesindaco nel suo paese natale di San Nicolò d’Arcidano nel mandato ‘85-’90 e consigliere comunale nel ‘90-’95.

